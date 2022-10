Burgemeester: auto nog niet gevonden in zoektocht naar Hebe

Het gebied rondom de Kerkvaart is afgezet met linten. Een flink aantal brandweerwagens is ter plekke. Ook vaart er een boot van de brandweer in de vaart ter hoogte van de Hooiweg en zijn duikers te water gegaan. Er staat een ambulance, ook is er veel politie en zijn vrijwilligers te zien die al urenlang speuren naar het meisje en haar begeleidster.

De burgemeester van Waalwijk, waar Waspik onder valt, is ter plaatse, maar laat weten dat er vooralsnog niks aangetroffen is. ,,Alle signalen worden onderzocht en overal wordt gezocht. Het is verschrikkelijk voor de familie en we hopen dat ze snel gevonden worden. Er was reden om hier te zoeken, maar er is niets aangetroffen. Dit is verschrikkelijk, ik heb zelf ook kinderen, vooral de onzekerheid waar de familie in zit.”

Amber Alert

Eerder vanmiddag meldde de politie aanwijzingen te hebben dat Hebe en Sanne mogelijk maandagmiddag om 15.30 op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest. De familie van het meisje had daar eerder dinsdag al gezocht. Sinds 14.30 uur is ook de politie daar een zoekactie gestart in een straal van enkele kilometers rondom de plek waar de twee mogelijk voor het laatst gezien zijn.

De begeleidster en het meisje zijn maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje. Dit is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ze kwamen niet aan in Vught.