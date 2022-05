Megaloonsverhoging bij Defensie: tot 20 procent erbij voor lagere rangen

Dat staat in de nieuwe cao, waarover het ministerie van Defensie en de vakbonden dinsdag een akkoord hebben bereikt. Het loongebouw voor defensiemedewerkers gaat helemaal op de schop. Militairen kunnen straks sneller promotie maken. Het kabinet hoopt zo dat Defensie – dat met een enorm personeelstekort kampt – een aantrekkelijkere werkgever wordt.

De nieuwe cao geldt van 2021 tot en met 2023. In die periode gaat het salaris van alle militairen met 8,5 procent omhoog. Bovendien krijgt iedere defensiemedewerker een eenmalige uitkering van 1750 euro. De toeslagen voor oefeningen, uitzendingen en woon-werkverkeer gaan fors omhoog. Het basisloon binnen Defensie wordt minimaal 14 euro per uur. Ook burgerpersoneel krijgt een loonsverhoging.

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) is ‘blij’ met het resultaat, zo laat hij weten. ,,We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige medewerkers”, zegt hij. Voor het kabinet had de nieuwe cao ‘topprioriteit’. Het kabinet had dit jaar een half miljard euro uitgetrokken voor betere arbeidsvoorwaarden.

De defensiebonden zijn tevreden over het resultaat. ,,Uit dit totaalpakket blijkt respect en waardering voor het personeel van Defensie”, zegt Jan Kropf van vakbond ACOM. ,,De basis is op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.” De komende weken kunnen vakbondsleden laten weten of zij ook tevreden zijn met dit resultaat. In juli kunnen de afspraken dan definitief worden. Defensie telt momenteel 9000 vacatures.