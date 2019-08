China tegen betogers: onderschat ons niet

Woordvoerder Yang Guang van de dienst reageerde op een persconferentie in Peking op de aanhoudende onrust in Hongkong. Yang had een boodschap voor de „criminelen” die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn: „Schat de situatie niet verkeerd in door onze terughoudendheid aan te zien voor zwakte.”

Het gaat om een van de scherpste waarschuwingen tot dusver aan het adres van de betogers in Hongkong. De voormalige Britse kolonie valt sinds 1997 onder China, maar heeft een autonome status en een eigen rechtssysteem.

De aanleiding voor de grootschalige protesten was geplande wetgeving die het uitleveren van verdachten aan China mogelijk zou maken. Die ging vervolgens de ijskast in. Demonstranten kwamen vervolgens ook met aanvullende eisen, bijvoorbeeld voor democratische hervormingen.

De politie in Hongkong botste maandag weer met betogers en pakte 148 mensen op. „Het gaat om 95 mannen en 53 vrouwen, van 13 tot 63 jaar oud”, meldde een politiefunctionaris dinsdag.

