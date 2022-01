Premium Het beste van De Telegraaf

Deel 3 Weduwe geheim agent: ’Warm bad politie was koude vijver’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Na een zenuwslopend infiltratietraject van ruim een jaar in een organisatie die op grote schaal cocaïne zou smokkelen en over tal van corrupte contacten zou beschikken, is voor undercoveragent A-4265 begin april 2021 de koek op. Onzekerheid over zijn toekomst als politieman, eenzaamheid gedurende de operatie en een loodzwaar undercoverproject met benauwende avances vanuit de vrouw van het hoofdtarget, hebben hem geestelijk en lichamelijk uitgehold.