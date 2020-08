Gijzelnemer Franse bank laat opnieuw iemand vrij

De omgeving is afgesloten. Een speciale eenheid van de politie is ingezet, melden Franse media over de overval in de Normandische stad.

Een politievakbondsfunctionaris zei dat de verdachte bekend was bij de politie en op een watchlist van een veiligheidsdienst staat omdat hij een geradicaliseerde moslim zou zijn.

„We hebben hem geïdentificeerd. Hij staat op een volglijst. We weten dat hij is geradicaliseerd en aan een ernstige psychiatrische ziekte lijdt”, zei Yves Lefèbvre, hoofd van de politiebond SGP Unité tegen persbureau Reuters.

De man zou met media willen spreken. De gijzelaars zijn bankmedewerkers en klanten.