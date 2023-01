Vrijwel alle inzittenden overleden bij vliegtuigcrash Nepal

Het vliegtuig van Yeti Airlines stortte zondag neer kort voor de landing in Pokhara. Het was vertrokken vanuit hoofdstad Kathmandu, dat ongeveer 150 kilometer ten zuidoosten van Pokhara ligt. Het vliegtuig vervoerde 68 passagiers en vier medewerkers. De meeste waren Nepalees, maar er zaten ook vijf mensen uit India, vier Russen, twee Zuid-Koreanen, een Fransman, een Ier, een Argentijn en een Australiër aan boord.

Op sociale media zijn beelden te zien van een vliegtuig in Nepal, enkele momenten voordat het ter aarde stort. Het zou gaan om het vliegtuig van Yeti Airlines, maar de beelden zijn nog niet bevestigd.

Honderden reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen, mogelijke overlevenden te redden en de brand die is ontstaan na de crash te blussen. Het toestel is in meerdere stukken uit elkaar gebroken, volgens omwonenden ligt een deel op een heuvel.

De Nepalese premier Prachanda zegt op Twitter „diep bedroefd” te zijn door het „tragische ongeval.” Hij roept alle instanties en burgers op om samen te werken. Maandag is een dag van nationale rouw in het land.

De regering heeft een team van vijf mensen samengesteld om de crash te onderzoeken. Binnen 45 dagen moet er een rapport zijn over hoe het mis kon gaan.

In Nepal gebeuren vaker ongelukken met vliegtuigen en helikopters. Het weer in het land is erg verraderlijk, doordat er zoveel hoge bergen staan. Acht van de veertien hoogste bergen ter wereld staan in Nepal. Daarnaast is de infrastructuur voor vliegen niet goed en zijn de vliegtuigen vaak niet goed onderhouden. Om die reden mogen toestellen van Nepalese vervoerders niet meer in het luchtruim van de Europese Unie vliegen.