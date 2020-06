Werkstraf geëist na doodrijden veelbelovende architecte (en jonge moeder)

Er staat tegenwoordig een knipperlicht op het megadrukke kruispunt om rechts afslaand gemotoriseerd verkeer te waarschuwen voor fietsers die rechtdoor gaan. Dat is in navolging van de vijfde dode fietser in de stad door een vrachtwagen in vijf jaar tijd. „Het is eigenlijk de put dempen nadat het kalf verdronken is”, merkte de officier van justitie terecht op.

Kolossale truck

De talentvolle architect Sara Rajaei was pas een jaar moeder van een zoontje toen zij op weg naar haar werk werd geschept door de kolossale bouwtruck van Van H. Hij zei haar nooit te hebben gezien. Politieonderzoek wees uit dat zij via de spiegels en camera in de truck in principe al die tijd in beeld moet zijn geweest.

Maar hij was druk met het nemen van een ruime bocht omdat er een hek op de weg stond. Het was hectisch voor zijn gevoel. Een mierenhoop, noemde hij het tegenover de rechters. Uit camerabeelden blijkt echter dat er tien seconden voor en tien seconden na Sara Rajaei geen andere tweewieler op het fietspad reed. Sara Rajaei kwam in aanraking met de vrachtwagen bij een snelheid van 21 kilometer per uur en was op slag dood.

Alleen maar verdriet

Haar familie voelt oneindig leed. Haar vader, moeder, broer en echtgenoot vertelden de rechtbank dat zij sinds het ongeluk alleen maar verdriet kennen. De ouders van de vrouw zijn vanuit Canada naar Amsterdam verhuisd om te helpen bij de opvoeding van hun kleinzoon. Alle familieleden van het slachtoffer spraken de wens uit dat Van H. nooit meer in een truck zou mogen rijden.

Hoewel de officier vertelde dat hij vooraf had besloten vrijspraak te vragen, kwam hij daar tijdens de zitting op terug. Van H. reageerde kort en bot op vragen van de rechter en zei onder meer dat hij dus „niet in zijn trottoirspiegel had gekeken”, juist de spiegel waarin hij Sara had kunnen opmerken. Daarop besloot de officier zijn plan te wijzigen en alsnog een taakstraf en rijontzegging te eisen.

’rot zijn strot uitkomt’

De advocaat van Van H. retourneerde dat zijn cliënt zwaar is aangegrepen door het ongeluk en dat het nogal ’rot zijn strot uitkomt’. Van H. is al achttien jaar beroepschauffeur, had nooit een noemenswaardig ongeluk, kent geen strafblad en vaststaat dat hij niet op zijn telefoon zat, de radio hard aanstond of dat alcohol in het spel was. Van H. zag na het ongeluk alleen maar een uitweg door weer met de vrachtwagen zijn brood te verdienen. „Het leven gaat namelijk ook weer door”, piepte hij tegen de rechter.

Uitspraak: 30 juni