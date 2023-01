Iran veroordeelt vermeende ’meesterspion’ ter dood, geen hoger beroep

In de hoofdstad Teheran deden al dagen geruchten de ronde over de identiteit van een gevangengenomen politicus die was ontmaskerd als „meesterspion.” Bij het ministerie van Defensie onderhield Akbari, waar hij eerder plaatsvervangend minister was, nauwe contacten met politici die uit zijn op verzoening en bemiddeling na de recente golf van protesten, meldde het Britse onlinemedium Amwaj. Over de datum van zijn arrestatie en veroordeling is niets bekendgemaakt. Volgens mediaberichten zou de zaak ook kunnen wijzen op een interne machtsstrijd in de Islamitische Republiek.

„We steunen de familie van de heer Akbari en hebben zijn zaak herhaaldelijk aangekaart bij de Iraanse autoriteiten”, aldus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. „Onze prioriteit is het veiligstellen van zijn onmiddellijke vrijlating en we hebben ons verzoek om dringende consulaire toegang herhaald.”

Uit Iran komen vaker berichten over arrestaties en executies van Iraniërs die ervan worden beschuldigd voor buitenlandse geheime diensten te werken, vooral voor de Israëlische Mossad of de Amerikaanse CIA. Zowel de arrestaties als de rechtszaken worden doorgaans geheimgehouden. Eind november werden vier Iraniërs geëxecuteerd nadat ze ter dood waren veroordeeld voor „samenwerking” met Israël.

In Iran werden eerder deze week ook celstraffen tot tien jaar uitgedeeld aan mensen die opriepen tot stakingen als onderdeel van de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september. Het is de eerste keer dat de rechterlijke macht gevangenisstraffen oplegt voor zo’n oproep. Vier beklaagden kregen celstraffen uiteenlopend van een tot tien jaar. Ze kunnen nog in beroep gaan.

Activisten hadden op sociale media opgeroepen tot drie dagen van landelijke stakingen. Die hadden op 5 december moeten beginnen ter ondersteuning van de beweging die ontstond nadat de zedenpolitie de Koerdische Amini had gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet volgens de voorschriften droeg. Ze overleed later.

Het hoofd van de rechterlijke macht in de zuidelijke provincie Hormozgan zei dat de vier vooral zijn veroordeeld voor het aanzetten tot een staking van chauffeurs en vandalisme. Twee van de vier kregen celstraffen van tien en vijf jaar omdat ze een groep zouden hebben gevormd met als doel de nationale veiligheid te verstoren.

Volgens nieuwszender al-Arabiya kreeg de dochter van oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani vijf jaar cel. Zij werd eerder opgepakt omdat ze volgens de autoriteiten relschoppers tot straatprotesten had aangezet. Faezeh Hashemi Rafsanjani, een activist voor vrouwenrechten, kwam al vaker in aanvaring met de wet. De twee anderen kregen een jaar gevangenisstraf en een boete voor het verstoren van de openbare orde en het vernielen van vrachtwagenruiten.

Door de rellen zijn sinds 16 september honderden mensen omgekomen, onder wie leden van de veiligheidstroepen. Duizenden betogers zijn gearresteerd. Inmiddels zijn vier mannen geëxecuteerd voor het doden en verwonden van leden van de veiligheidstroepen.