Iraniërs veroordeeld tot lange celstraffen voor stakingsoproep

TEHERAN - In Iran zijn celstraffen tot tien jaar uitgedeeld aan mensen die opriepen tot stakingen als onderdeel van de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september. Het is de eerste keer dat de rechterlijke macht gevangenisstraffen oplegt voor zo’n oproep. De vier beklaagden kregen celstraffen uiteenlopend van een tot tien jaar. Ze kunnen nog in beroep gaan.