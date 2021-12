'Angstige Kamer durft kabinet niet bij te sturen’

Met presentator Pim Sedee vergelijkt De Winther de Nederlandse situatie met die van Duitsland, waar een vaccinatieplicht is aangekondigd, het Verenigd Koninkrijk, waar alle veertigplussers voor Kerst een boosterprik kunnen halen, en de Verenigde Staten, waar wordt ingezet op de eigen verantwoordelijkheid. Verder in de podcast: de hypocrisie bij Forum voor Democratie over vaccineren, de 20 ministerposten die te verdelen zijn binnen het nieuwe kabinet en voormalig ziekenhuisdirecteur Marcel Levi die bereid is om het stokje over te nemen van Hugo de Jonge.

