LIVE | Franse politie grijpt in op drukke kades langs zonnige Seine

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

19:45 uur - Parijse politie ontruimt kades langs zonnige Seine

De politie heeft zaterdag Parijzenaars van de kades langs de Seine verdreven die daar naartoe waren gelokt door de zon en lenteachtige temperaturen.

De drukte langs de oevers was zo groot dat de politie de menigte uiteen moest drijven, omdat de afstandsregels en andere coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Er werd geen gehoor gegeven aan oproepen met waarschuwingen die via Twitter werden verzonden. Op de kades geldt een verbod op alcoholconsumptie.

Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Frankrijk heeft te maken met een aanhoudend hoog aantal coronabesmettingen. In 23 departementen gelden verscherpte maatregelen. Parijs en omgeving behoren tot de risicogebieden waar het virus bijzonder snel circuleert.

19:00 uur - Senaat VS stemt na marathonsessie in met Bidens steunpakket

De Amerikaanse Senaat heeft zaterdag ingestemd met een steunpakket van 1900 miljard dollar, dat president Joe Biden heeft voorgesteld. Het pakket steunmaatregelen dat de Amerikanen uit de coronacrisis moet helpen, werd aangenomen met 50 tegen 49 stemmen. Eén Republikeinse Senator was afwezig door een sterfgeval in de familie.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden.

De Senaat was vrijdag al begonnen met de vergadering over het steunpakket. Tijdens de marathonsessie werden wat aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke voorstel. Zo werd een onderdeel over verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd. Acht Democraten stemden daartegen, net als de Republikeinen.

17:09 uur - Twee verdachten opgepakt voor oproep in brand steken teststraat

De politie heeft twee mensen opgepakt die ervan worden verdacht te hebben opgeroepen een GGD-teststraat in Eindhoven ’in de hens te steken’. He gaat om een 57-jarige vrouw uit Andel en een 37-jarige man uit Gilze, aldus de politie zaterdag. Ze worden er formeel van verdacht opruiende berichten te hebben geplaatst op social media. De verdachten zitten zaterdag even na het middaguur nog vast voor verhoor.

De politie benadrukt dat het plaatsen en delen van opruiende berichten strafbaar is.

De laatste tijd zijn teststraten van de GGD wel vaker doelwit. Woensdagochtend ging een explosief af bij de coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel (Noord-Holland). Eind januari werd in Urk tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en bekladdingen. Volgens burgemeester Paul Depla werden ook medewerkers uitgescholden door mensen die corona een ’sprookje’ vinden.

15:00 uur - Deense marine navigeert langs ijsbergen voor Covid-vaccinatie

De Deense marine vordert gestaag met het bezorgen van coronavaccins in moeilijke arctische omstandigheden op het nauwelijks bewoonde Groenland.

Met het patrouillevaartuig Knud Rasmussen met aan boord medisch personeel wordt het vaccin van Pfizer/BionNTech naar de 56.000 Groenlanders gebracht, van wie velen in afgelegen nederzettingen wonen die wegens het winterse weer amper via de lucht of over land te bereiken zijn.

Het Deense marineschip vertrok half februari om het autonome Groenland te helpen bij de vaccinatie van de zeer verspreide wonende inheemse bevolking. Niet dat pandemie daar al te zeer heeft toegeslagen. Er zijn slechts 31 gevallen gerapporteerd en voor zover bekend is geen van de Groenlanders aan Covid-19 bezweken.

Desondanks zijn buitenlanders tot en met 18 april niet welkom op Groenland. Inmiddels is volgens het hoofd van de medische dienst op Groenland 6 procent van de bevolking gevaccineerd.

Volgens de commandant Dan Termansen is het slechte weer wel een beperkende factor in de operatie. IJsbergen en dichtgevroren zeehavens maken het lastig om de nederzettingen te bereiken, waar soms maar enkele tientallen tot enkele honderden mensen wonen.

13:28 uur - Premier Rutte verlost van coronakapsel

Demissionair premier Mark Rutte is zijn coronakapsel kwijt. Hij ging naar zijn vaste kapper in Leidschendam. Na afloop zei hij tegen de NOS dat zijn kapsel „redelijk gelukt” is. „Ik heb het iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot is. Maar het voelt wel heerlijk.”

In februari kwam het kappersbezoek van Rutte, ook lijsttrekker van zijn partij de VVD, in het nieuws na een bericht van Radio 538. Dj Frank Dane belde met de kapper van de premier, om te vragen wanneer die weer in de agenda stond om geknipt te worden. Op 6 maart, was toen het antwoord van de kapper. Daaruit trok Dane de conclusie dat de kappers na 2 maart weer open mochten na een lange sluiting om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dat moment was er officieel nog niets bekend over een eventuele opening van kappers.

De coiffeur wilde toen niet zeggen wanneer de afspraak was gemaakt, maar de RVD liet desgevraagd weten dat die al maanden in de boeken stond. „De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag”, zei de RVD toen.

12:05 uur - Saudi-Arabië stopt met veel coronabeperkingen

Saudi-Arabië stopt met ingang van zondag met veel beperkingen die wegens de coronamaatregelen zijn opgelegd. Wel moeten sociale bijeenkomsten thuis beperkt blijven tot twintig mensen. Maar volgens het staatspersbureaus SPA gaan de bioscopen en theaters weer open en zijn tal van evenementen weer toegestaan.

Het koninkrijk met 35 miljoen inwoners wijt 6500 sterfgevallen aan Covid-19. Er zijn momenteel nog slechts 2650 mensen die het virus hebben en ruim vijfhonderd van hen zijn in kritieke toestand.

10:35 uur - EU wil toegang tot in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca

De Europese Unie wil ook kunnen beschikken over in de Verenigde Staten geproduceerde vaccins van farmaceut AstraZeneca. Ze wil de Amerikaanse regering vragen om de export van miljoenen doses goed te keuren. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen binnen de EU.

Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kan herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Dat zou door productieproblemen komen.

De VS hebben aangegeven dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen. Washington heeft een bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca staan. Die inenting is echter nog niet goedgekeurd door Amerikaanse toezichthouders waardoor het Europese verzoek toch nog kans zou maken.

Verder wil de EU zorgen dat de productie van vaccins niet in de problemen komt door Amerikaanse regels. Voor het maken van zogeheten mrna-vaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn bepaalde ingrediënten nodig waarvoor de EU van de VS afhankelijk is.

10:15 uur - Hongarije meldt record aantal vastgestelde besmettingen

Hongarije heeft zaterdag een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is volgens de gezondheidsautoriteiten met 7269 gevallen 14 procent meer dan vrijdag. De regering van premier Viktor Orban heeft donderdag de scholen en veel winkels weer laten sluiten om de verspreiding van het coronavirus de baas te worden. Meer dan 110.000 mensen hebben het virus onder de leden en van hen 750 zijn in kritieke toestand in ziekenhuizen opgenomen.

Het land van tien miljoen inwoners worstelt met relatief veel besmettingen en veel sterfgevallen die aan Covid-19 worden toegeschreven. Meer dan 15.000 mensen zijn aan het virus overleden en dat is met 1635 per miljoen inwoners veel meer dan in bijvoorbeeld de buurlanden Oostenrijk (960) Roemenië (1085) of Slowakije (1400).

5:50 uur - VS zette al 85 miljoen prikken

De Verenigde Staten hebben tot en met vrijdag iets meer dan 85 miljoen doses coronavaccins toegediend. Op datzelfde tijdstip zijn ruim 114 miljoen doses afgeleverd, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Het agentschap zei dat ruim 55,5 miljoen mensen één of meer doses hadden ontvangen, terwijl een kleine 29 miljoen Amerikanen al een tweede dosis hadden ontvangen. In de afgelopen 24 uur werden bijna 5 miljoen vaccins over het land verspreid.

Directeur Walensky van het CDC zegt dat uit een nieuw rapport blijkt dat de toename van het aantal dagelijkse sterfgevallen aanzienlijk is vertraagd de afgelopen drie weken.

05:10 uur - Aantal nieuwe besmettingen Duitsland weer onder 10.000

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zaterdag 9557 nieuwe gevallen.

Vrijdag meldde het RKI nog 10.580 besmettingen. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.492.097 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 300 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 36 meer dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker 71.804 levens geëist in Duitsland.

02:15 uur - Californië versoepelt: pretparken en stadions vanaf april open

De Amerikaanse staat Californië heeft de weg vrijgemaakt voor pretparken en sportstadions in de open lucht om eerder dan verwacht, op 1 april, weer bezoekers te verwelkomen. De autoriteiten hebben de heropeningscriteria versoepeld na een scherpe daling van het aantal coronabesmettingen, maar ook door druk van de exploitanten.

Het door het ministerie van Gezondheid aangekondigde besluit, zorgt ervoor dat sportstadions en grote attracties, waaronder Disneyland, Magic Mountain en Universal Studios, vanaf volgende maand weer op beperkte schaal bezoekers toe mogen laten.

Buitensporten en live-optredens met fans zullen vanaf 1 april in de hele staat zijn toegestaan, maar de capaciteit zal worden bepaald door de omstandigheden in de regio. Zo zal in de zwaarst getroffen gebieden de capaciteit worden beperkt tot honderd bezoekers.

Met deze verbeteringen „kan Californië beginnen met het geleidelijk en veilig opstarten van meer activiteiten, vooral in de buitenlucht”, zei staatssecretaris van Volksgezondheid Mark Ghaly in een verklaring.

Bekijk hier ons liveblog van vrijdag 5 maart