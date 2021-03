LIVE | In VS al 85 miljoen prikken gezet

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

Van Dissel: naleving coronaregels loopt terug

Er is wel corona, maar griepvirus staat stil

5:50 uur VS zette al 85 miljoen prikken

De Verenigde Staten hebben tot en met vrijdag iets meer dan 85 miljoen doses coronavaccins toegediend. Op datzelfde tijdstip zijn ruim 114 miljoen doses afgeleverd, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Het agentschap zei dat ruim 55,5 miljoen mensen één of meer doses hadden ontvangen, terwijl een kleine 29 miljoen Amerikanen al een tweede dosis hadden ontvangen. In de afgelopen 24 uur werden bijna 5 miljoen vaccins over het land verspreid.

Directeur Walensky van het CDC zegt dat uit een nieuw rapport blijkt dat de toename van het aantal dagelijkse sterfgevallen aanzienlijk is vertraagd de afgelopen drie weken.

05:10 uur Aantal nieuwe besmettingen Duitsland weer onder 10.000

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zaterdag 9557 nieuwe gevallen.

Vrijdag meldde het RKI nog 10.580 besmettingen. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie bij 2.492.097 inwoners van Duitsland vastgesteld.

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 300 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat waren er 36 meer dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver zeker 71.804 levens geëist in Duitsland.

02:15 Californië versoepelt: pretparken en stadions vanaf april open

De Amerikaanse staat Californië heeft de weg vrijgemaakt voor pretparken en sportstadions in de open lucht om eerder dan verwacht, op 1 april, weer bezoekers te verwelkomen. De autoriteiten hebben de heropeningscriteria versoepeld na een scherpe daling van het aantal coronabesmettingen, maar ook door druk van de exploitanten.

Het door het ministerie van Gezondheid aangekondigde besluit, zorgt ervoor dat sportstadions en grote attracties, waaronder Disneyland, Magic Mountain en Universal Studios, vanaf volgende maand weer op beperkte schaal bezoekers toe mogen laten.

Buitensporten en live-optredens met fans zullen vanaf 1 april in de hele staat zijn toegestaan, maar de capaciteit zal worden bepaald door de omstandigheden in de regio. Zo zal in de zwaarst getroffen gebieden de capaciteit worden beperkt tot honderd bezoekers.

Met deze verbeteringen „kan Californië beginnen met het geleidelijk en veilig opstarten van meer activiteiten, vooral in de buitenlucht”, zei staatssecretaris van Volksgezondheid Mark Ghaly in een verklaring.

