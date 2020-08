Vliegreizen veilig door getroffen coronamaatregelen

Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - De coronamaatregelen die zijn getroffen voor vliegtuigpassagiers blijken vooralsnog goed uit te pakken. Uit onderzoek naar mensen die tijdens hun besmettelijke periode hadden gevlogen, blijkt dat er geen medepassagiers werden besmet. Niet duidelijk was overigens of de personen het virus al tijdens hun vlucht hadden of pas daarna opliepen.