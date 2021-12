Politie Schotland betaalt 1 miljoen pond aan familie van vrouw die 3 dagen in gecrashte auto zat

Na haar overlijden diende de familie een aanklacht in tegen de politie wegens het niet reageren op een melding van een boer die in 2015 de gecrashte auto op de vluchtstroon had gesignaleerd.

Pas drie dagen later kwam de politie ter plaatse. Daar vonden ze Bell in kritieke toestand. Haar 28-jarige partner John Yuill lag naast haar maar was op dat moment al overleden. Bell stierf vier dagen later in het ziekenhuis.

Yuill en Bell hadden twee kinderen. Deze wonen momenteel bij hun grootouders. Volgens de krant Record krijgen beide kinderen 500.000 pond van de schadevergoeding.

De politie van Schotland heeft zich al eerder veronschuldigd voor de tekortkomingen die hebben bijgedragen aan de dood van Bell en Yuill. In september werd het korps werd strafrechtelijk aansprakelijk gesteld.