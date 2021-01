Meteen al impeachmentverzoek op eerste werkdag president Biden

Greene verwijt Biden machtsmisbruik in de periode dat hij vicepresident was onder Barack Obama. Hij zou onder meer zijn zoon Hunter Biden aan het hoofd van een Oekraïense energiemaatschappij hebben gezet. Met het indienen van de eerste documenten die zouden moeten leiden tot het afzetten van de president houdt Greene wel woord. Zij had al eerder aangekondigd een impeachmentprocedure in gang te zullen zetten zodra Biden voet in het Witte Huis zou zetten.

Greene is overtuigd van Bidens ongeschiktheid: „Zijn voorgeschiedenis als vicepresident is schokkend. Hij doet er alles aan om zijn zoon het hand boven het hoofd te houden en zijn zakken te vullen met geld van corrupte firma’s”, zegt zij. Dat het daadwerkelijk komt tot een afzetting is twijfelachtig. Daarvoor moet het Congres het in grote mate eens zijn. De Democraten hebben het nu voor het zeggen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

De rol van Joe Biden bij de aanstelling van zijn zoon in Oekraïne is al wel eerder onderzocht. Toen werd er geen bewijs gevonden van de betrokkenheid van de huidige president.

Marjorie Greene staat bekend als een die hard Trump-aanhanger. Enkele dagen geleden kreeg zij een (tijdelijke) Twitter-ban aan de broek, vanwege het verspreiden van complottheorieën.