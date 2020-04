50.000 banen horeca en winkels op de tocht

Dinsdag stuurden ondernemersorganisaties een nieuwe brandbrief aan de gemeente: ze vrezen faillissementen van veel Amsterdamse bedrijven, met name horecaondernemingen en winkels, en daarmee voor het verdwijnen van bijna 50.000 banen.

„Wij vragen de gemeenteraad van Amsterdam alles te doen wat in haar vermogen ligt om deze kaalslag te voorkomen”, luidt de noodkreet.

De ondernemerskoepels willen dat de stad de maatregelen tegen ‘toeristische drukte’ uitstelt of aanpast. Een voorbeeld is de beperkende verordening voor terrassen, nu straks juist meer ruimte nodig is op terrassen in een ’1,5-meter economie’.

Ook wordt gepleit voor een Amsterdams noodfonds waar horeca- en winkelbedrijven die in financiële problemen komen een beroep op kunnen doen. Veel bedrijven die op omvallen staan hebben juist een extra financieel steuntje in de rug nodig, betogen zij.

Amsterdam heeft wel een ’noodkas’ van 50 miljoen, maar daar kunnen inwoners, ondernemers en bedrijven geen aanspraak op maken. Daarnaast hopen de ondernemers dat Amsterdam bij verhuurders wil aandringen op uitstel van of korting op huurverplichtingen.

Ook moet de stad er bij banken op hameren om soepeler kredietfaciliteiten te verlenen en versnelling van de procedures door te voeren. Ook hopen ze marketingbudget waarmee Amsterdam & Partners Amsterdam weer kan promoten als de crisis achter de rug is. „De stad is groot gemaakt door burgers en ondernemers. Ondernemers hebben altijd klaar gestaan voor de stad. Nu in deze extreem moeilijke tijd, vragen wij de stad om onze ondernemers te helpen.”

In de raad wordt woensdag gesproken over aanvullende maatregelen. Naar verluidt zal een motie van de VVD, waarin ruimere terrassen worden voorgesteld, positief worden ontvangen door het college. Een lokaal noodbudget is voor veel raadsleden echter ’een brug te ver’.

PvdA’er Hendrik-Jan Biemond dient wel een motie in waarin het college wordt opgeroepen het MKB te steunen. „Voor het behoud van werkgelegenheid gelden geen taboes. Er moet gezocht worden naar maatwerk, soms financiële steun, soms wellicht faciliteren van leningen.”