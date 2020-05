Trump blokkeert wet die militaire inzet tegen Iran inperkt

„Dit was een heel beledigende resolutie, ingebracht door de Democraten als onderdeel om de verkiezingen van 3 november aanstaande te winnen door verdeeldheid te creëren bij de Republikeinen”, zei Trump in een verklaring van het Witte Huis. „De weinige Republikeinen die ervoor hebben gestemd zijn hen daarbij van dienst geweest.”

De resolutie werd in maart door het Huis van Afgevaardigden aangenomen en in april door de Senaat. Het was een poging van het Congres om grip te krijgen op het constitutionele bevoegdheid van het Witte Huis om een oorlog uit te roepen. Trump wil maximale druk blijven uitoefenen op Iran.