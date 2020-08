Artsen Berlijn: testsresultaten Navalny wijzen op vergiftiging

Navalny werd donderdag in een vliegtuig op weg naar Moskou plotseling ernstig ziek en verloor het bewustzijn. Volgens familie en medewerkers van Navalny is hij vergiftigd. Artsen in het ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een ’stofwisselingskwaal’.

De bekende activist is na twee dagen in het ziekenhuis in Omsk naar Berlijn gevlogen voor verdere behandeling. Daar drongen familie en vrienden op aan, omdat ze de Russische autoriteiten niet vertrouwen. De geheime dienst in het land heeft een geschiedenis met het vergiftigen van tegenstanders van het regime.