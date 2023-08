Russische oppositieleider Navalny krijgt 19 jaar cel voor extremisme

Het jongste proces tegen Navalny begon in juni en draait om onder meer het oprichten en financieren van een extremistische organisatie. Aanklagers hadden vorige maand twintig jaar cel geëist. Het vonnis werd achter gesloten deuren uitgesproken in Navalny’s strafkolonie in Melechovo. De prominente tegenstander van president Vladimir Poetin werd eerder al veroordeeld voor fraude en minachting van de rechtbank.

Op videobeelden van de rechtszitting was te zien hoe Navalny een zwart gevangenisuniform droeg en met zijn armen over elkaar stond terwijl hij naar de vonnissen luisterde. Navalny had aan de vooravond van het vonnis zelf al voorspeld dat hij een „stalinistische” straf van nog eens ongeveer 18 jaar zou krijgen. Ook een medewerker van Navalni die eerder zijn YouTube-kanaal beheerde, Daniel Cholodny, kreeg tijdens dezelfde rechtszaak acht jaar cel.

Onacceptabel

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitspraak „een onrechtvaardige conclusie van een onrechtvaardig proces.” Volgens het ministerie heeft het Kremlin „jarenlang geprobeerd om Navalny het zwijgen op te leggen en willen voorkomen dat zijn oproepen tot transparantie en verantwoording het Russische volk bereiken.” Volgens Londen blijkt het uit proces de „minachting” van Rusland ten opzichte van de mensenrechten.

Ook de EU uit scherpe kritiek op de uitspraak van de Russische rechter. „Het meest recente vonnis in het zoveelste schijnproces tegen Navalny is onacceptabel”, schrijft Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, op Twitter. „Deze willekeurige veroordeling is een reactie op zijn moed om zich kritisch uit te spreken over het Kremlin.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, noemt de nieuwe veroordeling van Navalny op sociale media simpelweg „puur onrecht.” Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opgeroepen „om Navalny onmiddellijk en zonder voorwaarden vrij te laten, en hetzelfde te doen voor alle andere politieke gevangenen.”

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is „ontsteld” dat de Russische oppositieleider Navalny veroordeeld is tot 19 jaar celstraf. De Rus zou zich schuldig hebben gemaakt aan „extremisme.” Hoekstra noemt de straf „wreed en „onrechtvaardig”, schrijft hij op Twitter.

De demissionair minister twijfelt er niet aan dat de celstraf politiek gemotiveerd is. Eerder al nam de EU sancties tegen personen die Navalny vervolgden.