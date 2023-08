Russische oppositieleider Navalny krijgt 19 jaar cel voor extremisme

Het jongste proces tegen Navalni begon in juni en draait om onder meer het oprichten en financieren van een extremistische organisatie. Aanklagers hadden vorige maand twintig jaar cel geëist. Het vonnis werd achter gesloten deuren uitgesproken in Navalni's strafkolonie in Melechovo. De prominente tegenstander van president Vladimir Poetin werd eerder al veroordeeld voor fraude en minachting van de rechtbank.