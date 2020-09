Yvonne Keuls: ’Dertig jaar lang ben ik vreselijk verguisd’

Yvonne Keuls: „Maandenlang durfde ik mijn huis niet uit.” Ⓒ anp/hh

Yvonne Keuls, de 88-jarige grande dame van de Nederlandse letteren, treedt nog altijd op, ook in tijden van corona. Keuls blijft geliefd bij het grote publiek, maar door ’officieel Nederland’ voelt de schrijfster zich al decennia genegeerd. Na onthullingen over kindermisbruik door hooggeplaatste personen viel zij in ongenade. „Ineens stopten alle recensies en loftuitingen.”