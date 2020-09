Haagse homo’s en transgenders voortaan ’queer’

Den Haag schrapt de gebruikelijke afkorting om de seksuele diversiteit in de stad aan te duiden. Queer, letterlijk vertaald ’vreemd’, is een verzamelterm voor iedereen die zich niet schaart onder de gangbare seksuele voorkeuren. Wethouder emancipatie Bert van Alphen lanceert donderdag een campagne voor die groep, mede met het doel om allochtone Nederlanders eerder uit de kast te doen laten komen. Volgens Van Alphen hebben vooral biculturele jongeren, transgenders, ouderen, asielzoekers en statushouders ’een achterstand in de emancipatie’, meldt het AD.

„Queers moeten zich veilig kunnen bewegen en ondersteuning krijgen waar nodig om zichzelf te kunnen zijn”, meldt het rapport Queer in Den Haag. Van Alphen: „De wereld van nu is een stuk diverser. Waar het voorheen vooral ging over op wie je verliefd wordt, gaat het nu ook over hoe je je identificeert en hoe je uitdrukking geeft aan je gender.”

’Perceptie witte Nederlander’

Hij vervolgt: „Voor jongeren met een niet-westerse achtergrond is het geen vanzelfsprekendheid om uit de kast te komen. Het vroegere beleid ging te veel uit van de perceptie van de witte Nederlander door voor jezelf te kiezen. Het maken van een keuze is echter veel complexer. Daarom is het ook belangrijk om binnen gemeenschappen de dialoog aan te gaan.”