Incident met oorlogsschepen VS en China bij Taiwan: ’Onveilige interactie’

Op de beelden is te zien dat het Chinese vaartuig zaterdag het pad kruist van de Chung-Hoon. Het Amerikaanse schip verandert niet van koers, maar ging volgens de marine wel langzamer varen om een botsing te voorkomen. Het Chinese oorlogsschip komt volgens de Amerikaanse marine binnen 137 meter van de torpedobootjager.

In het filmpje klinkt een stem die in het Engels waarschuwt de „vrijheid van navigatie” niet te hinderen. De precieze uitspraak is onduidelijk vanwege de harde wind. De USS Chung-Hoon zou op dat moment met het Canadese fregat HSMC Montréal door de zeestraat tussen China en Taiwan zijn gevaren. De tocht wordt door de Amerikanen omschreven als „routine.”

’Legitiem’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde maandag verontwaardigd. „De maatregelen die de Chinese strijdkrachten namen waren volkomen redelijk, legitiem, professioneel en veilig”, zei een woordvoerder, die werd gevraagd naar de video van de Amerikaanse marine. „De VS zorgden eerst voor problemen en provocaties.”

Lees hieronder verder

Het is het tweede incident in korte tijd tussen de strijdkrachten van de rivaliserende grootmachten. De VS klaagden eind mei over een vergelijkbaar voorval in de lucht. Toen zou een Chinees gevechtsvliegtuig „onnodig agressief” langs een Amerikaans verkenningsvliegtuig zijn gevlogen boven de Zuid-Chinese Zee. China stelde toen dat Amerikaanse verkenningsvluchten de Chinese nationale veiligheid bedreigen.