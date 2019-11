Spaans modemerk haalt ’Holocaust’-outfit uit rekken na kritiek

„Dit was nooit onze bedoeling”, luidde de toelichting bij de excuses van het modehuis. De kritiek, onder meer afkomstig van modewaakhond Diet Prada bereikte uiteindelijk het Spaanse merk. Daarop besloot men de items uit de webshop te verwijderen. „Het werd ons onder de aandacht gebracht dat een van onze looks verkeerd begrepen kan worden, verwijzend naar een van de meest afschuwelijke momenten in de geschiedenis van de mensheid”, aldus Loewe. „Dit was nooit onze bedoeling en we verontschuldigen ons bij iedereen die misschien denkt dat we ongevoelig zijn voor de geschiedenis. We hebben de producten uit de winkel gehaald”, luidt het statement.

Het jasje en de broek met verticale strepen maakte deel uit van de capsulecollectie van Loewe ontworpen rond de negentiende eeuwse Britse keramist William De Morgan. Voor het pak moesten mensen flink in de buidel tasten, met 1.670 euro viel het niet bepaald onder de noemer ’betaalbare fast fashion.’

De mist in

Modemerk Loewe is niet de enige die de mist in gaat met een item uit de collectie. In 2014 deed Zara stof opwaaien met een gestreept T-shirt met daarop een gele ster. Ook dit shirt werd uiteindelijk uit de webshop verbannen. Urban Outfitters overkwam hetzelfde na de lancering van een mode-item met ster.