Vermist 17-jarig meisje aangetroffen in Arnhemse woning

Hoe het met haar is, is nog onduidelijk. De politie meldt dat er onderzoek wordt verricht in de woning.

Het meisje werd sinds maandag vermist. Woensdagavond is er tot 01.00 uur gezocht in de ruime omgeving van Arnhem/Oosterbeek/Heveadorp en aan de hand van tips ook in de omgeving Otterlo/Harskamp. Een politiehelikopter speurde boven de Veluwse bossen.

De zoekactie naar het vermiste meisje woensdag in Otterlo, Ede. Ⓒ persbureau heitink

Via sociale media vroeg de politie bewoners van het gebied tussen Arnhem, Otterlo en Heveadorp om ook in schuren en stallen te kijken, omdat het meisje zich daar mogelijk zou verstoppen. De politie verzoekt haar naam en foto te verwijderen. Een AMBER alert wordt gemiddeld zo’n twee keer per jaar verstuurd.