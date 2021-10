Vermist 17-jarig meisje levend aangetroffen in ouderlijk huis in Arnhem

De politie heeft onderzoek gedaan in de woning waar de tiener is gevonden. Een misdrijf kon vrij snel worden uitgesloten. Daarop is het onderzoek afgerond.

Het is nog niet duidelijk hoe de politie de vermiste tiener heeft teruggevonden. De politie verstuurde donderdagmiddag een AMBER Alert. Een half uur later maakte de politie bekend dat het meisje was gevonden. Volgens de woordvoerster van de politie heeft de oproep niet geleid tot de vondst van het meisje. Of de Arnhemse zich mogelijk uiteindelijk toch zelf heeft gemeld is nog onbekend.

Het meisje werd sinds maandag vermist. Woensdagavond is er tot 01.00 uur gezocht in de ruime omgeving van Arnhem/Oosterbeek/Heveadorp en aan de hand van tips ook in de omgeving Otterlo/Harskamp. Een politiehelikopter speurde boven de Veluwse bossen.

Een van de vrijwilligers die deze week meezocht naar een 17-jarig meisje uit Arnhem. Ⓒ persbureau heitink

De zoekactie naar het vermiste meisje woensdag in Otterlo, Ede. Ⓒ persbureau heitink

Het meisje liep maandagmiddag weg van huis en was sindsdien dagenlang onvindbaar. Omdat er aanwijzingen waren dat ze in Heveadorp of in Oosterbeek zou zijn is die omgeving uitgekamd door agenten en vrijwilligers, met honden, paarden en vanuit de lucht. Ook bij Otterlo en Harskamp is gezocht.

Er waren grote zorgen over het vermiste meisje vanwege haar gezondheid. Ze was erg vermagerd en had medische hulp nodig, zei de politie. Er waren waarschijnlijk geen anderen bij haar vermissing betrokken.

De ouders van het meisje hebben via een woordvoerder laten weten dat ze erg dankbaar zijn voor alle hulp en de grote inzet van alle betrokkenen.

Via sociale media vroeg de politie bewoners van het gebied tussen Arnhem, Otterlo en Heveadorp om ook in schuren en stallen te kijken, omdat het meisje zich daar mogelijk zou verstoppen. De politie verzoekt haar naam en foto te verwijderen. Een AMBER alert wordt gemiddeld zo’n twee keer per jaar verstuurd.