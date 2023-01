’Vrouw vermoordde dubbelganger om eigen dood in scène te zetten’

Via sociale media zou Sharaban K. hebben gezocht naar een vrouw die erg op haar leek. De moord zou ze samen met een vriend hebben gepleegd. De politie vermoedt dat ze haar dood in scène wilde zetten omdat ze in problemen was gekomen met haar familie, meldt het Duitse Openbaar Ministerie. Zo kon ze gemakkelijker onderduiken, was de gedachte.

Toen de autoriteiten de een vrouw vonden, dachten ze in eerste instantie dat het om het lichaam van de 23-jarige Sharaban K. ging, een schoonheidsspecialist. Het identificeren van het slachtoffer was vrij lastig, omdat zij met een grote hoeveelheid messteken om het leven was gekomen. Haar gezicht was volledig verminkt. De familie van Sharaban stelde haar te herkennen, maar bij de autopsie de volgende dag plaatsten onderzoekers vraagtekens bij deze observatie.

Twijfels

En deze twijfels waren gerechtvaardigd: het slachtoffer bleek de 23-jarige Khadidja O., een Algerijnse blogger. De politie benadrukt dat de twee vrouwen ’opvallende gelijkenissen’ vertoonden. Daarom schreven Duitse media over een ’dubbelgangermoord’.

Sharaban K. zou in de week voor de moord via verschillende schuilnamen contact hebben gezocht met het slachtoffer. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat ze dankzij een ’cosmetisch aanbod’ uiteindelijk het slachtoffer wist te overtuigen om af te spreken. „Het moordwapen is nog niet gevonden, maar het bewijs is overweldigend”, meldt een woordvoerder van de politie aan het blad Bild. „Het slachtoffer is gedood met 50 messteken. Het gezicht is compleet misvormd.”

Op 26 en 27 januari heeft de politie arrestatiebevelen uitgevaardigd voor Sharaban en de andere verdachte. Er hangt hun een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. „Je krijgt niet elke dag een zaak als deze, zeker niet met zo’n plottwist”, aldus de woordvoerder.