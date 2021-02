Politie helpt schaatsers in nood van smeltende Hofvijver af

Zeker één man is in een wak gevallen en enkele mensen kwamen met moeite van het ijs af omdat het zeker aan de randen was gesmolten. Met een aanloopje en hulp van omstanders kwamen ze aan wal.

De tien tot vijftien mensen die wel nog op het ijs waren, zijn door door de brandweer naar het eilandje in de vijver gestuurd. Een persoon werd op een ladder gelegd, waar een touw omheen zat. De brandweer trok de ladder via het touw naar de kade, maar al snel ontstond ook dicht bij de kant een wak.

Later konden de anderen via een stuk dik ijs naar een bootje lopen of schaatsen dat tussen het ijs en het ministerie van Algemene Zaken lag. Ze mochten naar binnen bij het ministerie van demissionair minister-president Mark Rutte. Ook de brandweerman die de gestrande schaatsers begeleidde, is via het ministerie weer naar buiten gegaan.

Langs de Hofvijver stonden honderden mensen te kijken. Ook was er een ambulance.