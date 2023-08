Situatie in Sahel langzaam richting kookpunt

NAIROBI - De militaire raad in Niger zegt klaar te zijn om direct te reageren op „buitenlandse agressie.” De coupplegers reageerden daarmee op het ultimatum van het ECOWAS-blok dat zaterdag afloopt: of de afgezette president mag terugkeren, of er volgt een interventie.

Tijdens de uitbundig viering van de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960 eerder deze week waren Nigerese én Russische vlaggen te zien. Ⓒ Foto ANP/HH