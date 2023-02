Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna 110.000 ouderen ondervoed Epidemioloog waarschuwt tegen ondervoeding bij ouderen: ’Buikje is niet per se erg’

Door Annemarie de Jong

AMSTERDAM - De riem moet weer een gaatje strakker, kleding valt ruimer en het horloge zit wel heel losjes om de pols. In Nederland zijn bijna 110.000 ouderen ondervoed. Epidemioloog Emiel Hoogendijk van Amsterdam UMC is bezorgd: „Onze verwachting is dat het toeneemt.”