Politie arresteert vijf leden van MC Hardliners

De verdachten komen uit Hoorn, Opmeer, Zwaag en Alkmaar. De politie laat weten de vijf op het spoor te zijn gekomen tijdens een lopend onderzoek van de recherche.

MC Hardliners is een nieuwe motorclub, die in mei vanuit de gevangenis is opgericht door Lysander de R. Hij was eerder president van de Haarlemse Hells Angels-chapter en werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van negen jaar.

