Britse agente laat hond uit en wordt vermoord: 21-jarige opgepakt

James bleek zwaar hoofdletsel te hebben, maakte de politie bekend na de autopsie. Ze werd niet ver van haar woning naast haar jackrussel Toby in een natuurstreek gevonden, meldt The Daily Mail. Ze hielp in haar werk onder meer slachtoffers van misbruikzaken en huiselijk geweld.

Agenten tijdens een zoektocht na de dood van Julia James in Kent. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

Een dochter van de vrouw prijst het ’harde werk en de toewijding’ van de politie. Ze roept in een actie mensen op om een minuut te applaudisseren voor agenten, zoals wereldwijd ook eerder voor de zorg gebeurde. Tientallen agenten hielpen eerder in de zaak op zoek naar extra bewijsmateriaal in de buurt van het plaats delict.

„Julia was een van de aardigste en zorgzaamste vrouwen die ik ooit ben tegengekomen”, zegt een van de mensen die bij de slachtofferhulp van James uitkwam. „Ze gaf echt om elke vrouw met wie ze sprak en ze wist je kalm en veilig bij haar te laten voelen.”

Het motief van de jonge verdachte uit het Zuid-Engelse Aylesham is nog onduidelijk.