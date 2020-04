Hooikoorts, teken en processierups zijn de ’plagen’ tijdens warm paasweekend

De eikenprocessierupsen zijn door de warmte inmiddels massaal uit hun eitjes gekropen, maar krijgen gelukkig pas half mei hun gevreesde brandhaartjes. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Utrecht - Het belooft een prachtig paasweekend te worden wat betreft het weer. Maar we zouden Nederland niet zijn als we niet toch wat te klagen zouden hebben. Want hoewel er voor ’stille zaterdag’ warmterecords op de loer liggen, kunnen we er vanwege de coronacrisis eigenlijk niet echt van genieten. De warmte brengt ook allerlei ongemak met zich mee: beestjes, roodverbrande gezichten en hooikoorts dienen zich weer aan.