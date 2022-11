’Arnold Karskens waant zich gorilla op de rots’

Binnenland

Oproep: welke beveiliger wil vertellen over zijn/haar werk?

De Telegraaf zoekt beveiligers die willen vertellen over hun werk. Waarom ben je beveiliger geworden? Hoe spannend is je werk? Wat zijn de voors en tegens van werken als beveiliger? Het betreft een telefonisch interview en één van onze fotografen komt vandaag nog even langs om een mooie foto van je ...