Kamer kruipend naar ’noodgreep’: magere steun voor omstreden 2G-maatregel

Net als eerder met de avondklok staat de Kamer voor een omstreden coronamaatregel: 2G. Hiermee krijgen ongevaccineerden tijdelijk geen toegang tot drukke horeca of evenementen. Maar waar de avondklok en andere lockdownmaatregelen iedereen treffen, raakt het schrappen van de testoptie ongevaccineerden.

Hoewel? Volgens Jan Paternotte van D66 is 2G juist bedoeld om ongevaccineerden te beschérmen. „Wie niet beschermd is, loopt nu te veel risico om besmet te raken en in het ziekenhuis te belanden. Het is een noodgreep om te voorkomen dat je de hele winter te maken krijgt met lockdowns.”

Bekijk ook: CU wil 1G en massaal testen

2G of 3G

Het is de keuze zoals coronaminister Hugo de Jonge ’m ook voorstelde en waarin ook de VVD zich kan vinden. „Hoe lastig ook”, zei VVD-kamerlid De Vries, maar als de keuze is tussen iedereen opzadelen met beperkingen of maar een deel, „dan kiezen we ervoor de gevaccineerden te ontzien.” Zij hebben immers ’hun verantwoordelijkheid genomen’, vindt de VVD. 2G in het onderwijs en op de werkvloer gaat te ver, vindt de VVD.

Sinds afgelopen weekend zit Nederland in een halve lockdown, bedoeld om de besmettingspiek plat te slaan. Intussen werkt het kabinet aan uitbreiding van de coronapas naar niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs. En 2G, waarmee ondernemers in horeca en de evenementenbranche kunnen kiezen of ze alleen gasten toelaten die gevaccineerd of genezen zijn (2G) of ook mensen die zijn getest (3G). In zaken die voor 3G kiezen, geldt dan een vaste zitplaats, bij 2G kan dat worden losgelaten.

’Effectief en proportioneel?’

De PvdA vindt dat het kabinet nu te lafjes remt en pleit ervoor de horeca en winkels volledig te sluiten. Beter kort en hevig ingrijpen dan een winter lang doormodderen. Toch sloot Attje Kuiken steun aan 2G niet bij voorbaat uit. „Ik hou mijn blik open voor 2G.” Ze wil wel eerst nog antwoord op de vraag: „Is het effectief en proportioneel?”

Ook het CDA wierp geen blokkades op, al gaf Kamerlid Joba van den Berg aan met de kwestie nog te ’worstelen’. Ze verlangde van het kabinet eerst ’een lijst met alternatieven’ voordat ze een keuze maakt. Binnen de coalitiepartijen heeft de ChristenUnie de meeste moeite met de maatregel. De partij stelde net als GL ’1G’ voor: iedereen testen voor toegang, ook de gevaccineerden. Kamerlid Mirjam Bikker vroeg het kabinet het massaal testen eerst als alternatief uit te werken voordat het tot 2G overgaat. Dat het land dan afhankelijk is van commerciële testers, kan een probleem zijn, beaamde Bikker. Maandag deed het ministerie van Volksgezondheid nog aangifte tegen een van de grootste commerciële testaanbieders, Spoedtest.nl, vanwege het afgeven van valse vaccinatiebewijzen.

Uitvoerbaar

„Natuurlijk moeten dingen ook uitvoerbaar zijn”, gaf Bikker toe. Ook CU sloot steun aan 2G niet uit. De partij heeft weliswaar een ’principieel bezwaar’. „Maar ik durf niet te zeggen never nooit niet”, zei Bikker. Met Volt en Den Haan zou het kabinet afstevenen op een krappe meerderheid. Tijdens het debat stuurde De Jonge een brief naar de Kamer waarin onderzoek werd aangekondigd naar de effectiviteit van de coronapas in de varianten 3G, 2G en 1G.

De PVV, SP, GL, SGP, FvD en BVNL toonden zich hoe dan ook tegen het coronatoegangsbewijs en al helemaal tegen 2G. De pas leidt tot ’schijnveiligheid’, vindt de SP. 2G is ’discriminerend’, vinden PVV, FvD en Van Haga.