Kamer worstelt met 2G

Volg het debat hieronder vanaf 15.00 uur via de tweets van verslaggever Elif Isitman

Afgelopen vrijdag kondigden premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een halve lockdown aan voor minstens drie weken. Horeca en levensmiddelenwinkels moeten om acht uur ’s avonds dicht, andere winkels om zes uur.

In de tussentijd bereidt het kabinet uitbreiding van de coronapas voor naar niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs, en van de invoering van het zogeheten 2G-beleid. Daarmee kunnen ondernemers in horeca en de evenementenbranche kiezen of ze alleen gasten toelaten die gevaccineerd of genezen zijn (2G) of ook mensen die zijn getest (3G). In zaken die voor 3G kiezen, geldt dan een vaste zitplaats, bij 2G kan dat worden losgelaten. Het is of dit, of nog langer lockdown-maatregelen, waarschuwde De Jonge al.

’Niet eerlijk’

De PvdA vindt de ingreep van het kabinet te slap en pleit ervoor de horeca en winkels volledig te sluiten. Beter kort en hevig ingrijpen dan een winter lang doormodderen. „Het is niet eerlijk dat het kabinet het land voorspiegelt dat 2G de oplossing is”, vindt Kuiken. Dat gevaccineerden van een harde lockdown, zoals de PvdA stelt, de dupe worden, ligt aan het ’halfslachtige beleid’ van het kabinet. Kuiken sluit steun aan 2G niet bij voorbaat uit. „Ik hou mijn blik open voor 2G.” Ze wil wel eerst nog antwoord op de vraag: „Is het effectief en proportioneel?”

Bekijk ook: CU wil 1G en massaal testen

Dat geldt ook voor de VVD, D66, Volt en het CDA, al geeft Kamerlid Joba van den Berg aan met de kwestie nog te worstelen. Ze wil van het kabinet eerst ’een lijst met alternatieven’ zien voordat ze een keuze maakt. Intussen is ze beducht voor een tweedeling. „Met polarisatie komen we niet uit deze crisis. Met gemeenschapszin en elkaar vasthouden wel.”

Geen blokkade van de CU

Binnen de coalitiepartijen heeft de ChristenUnie veel moeite met de maatregel. De partij stelt net als GL ’1G’ voor - iedereen testen voor toegang, ook de gevaccineerden. Kamerlid Mirjam Bikker vraagt het kabinet het massaal testen eerst als alternatief uit te werken voordat het tot 2G overgaat. Collega Paternotte van D66 wijst erop dat in een normaal weekend 600.000 mensen naar een club of poppodium gaan - hoe zou de testcapaciteit dat ooit aan kunnen? „Natuurlijk moeten dingen ook uitvoerbaar zijn”, geeft Bikker toe. De CU sluit steun aan 2G niet bij voorbaat uit. De partij heeft weliswaar een ’principieel bezwaar’. „Maar ik durf niet te zeggen never nooit niet.”

De PVV, SP, GL, SGP, FvD en BVNL zijn hoe dan ook tegen het coronatoegangsbewijs en al helemaal tegen 2G. „Het kabinet staart zich blind op coronatoegangsbewijzen”, vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Hij vindt dat de pas tot ’schijnveiligheid’ leidt.

’Noodgreep’

„Hoe lastig ook”, zegt VVD-kamerlid De Vries, maar als de keuze is tussen iedereen opzadelen met beperkingen of maar een deel, „dan kiezen we ervoor de gevaccineerden te ontzien.” Zij hebben immers ’hun verantwoordelijkheid genomen’, vindt de VVD. Het is ’geen lichtzinnige keuze’, vindt De Vries: „Of je kiest voor 2G, of je moet sommige sectoren langer op slot doen.” 2G in het onderwijs en op de werkvloer gaat te ver, vindt de VVD. In de horeca kan het een noodzakelijke optie zijn. Kamerlid Jan Paternotte (D66) ziet 2G als een noodzakelijke ’noodgreep’, die op maar enkele sectoren van toepassing is, zoals de horeca, discotheken en bij evenementen. „Dat is iets anders dan dat een groot deel van de samenleving wordt afgesloten.” Hij onderstreept dat vaccinatie een vrije keuze is. „Het is een vrije keuze die niet alleen op jezelf betrekking heeft, maar ook op anderen. De vrije keuze is niet compleet vrijblijvend.”