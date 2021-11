Kamerdebat over coronabeleid: PvdA wil winkels en cafés dicht

Volg het debat hieronder vanaf 15.00 uur via de tweets van verslaggever Elif Isitman

Afgelopen vrijdag kondigden premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een halve lockdown aan voor minstens drie weken. Horeca en levensmiddelenwinkels moeten om acht uur ’s avonds dicht, andere winkels om zes uur.

In de tussentijd bereidt het kabinet uitbreiding van de coronapas voor naar niet-essentiële winkels, de werkvloer en het hoger onderwijs, en van de invoering van het zogeheten 2G-beleid. Daarmee kunnen ondernemers in horeca en de evenementenbranche kiezen of ze alleen gasten toelaten die gevaccineerd of genezen zijn (2G) of ook mensen die zijn getest (3G). In zaken die voor 3G kiezen, geldt dan een vaste zitplaats, bij 2G kan dat worden losgelaten. Het is of dit, of nog langer lockdown-maatregelen, waarschuwde De Jonge al.

’Niet eerlijk’

De PvdA vindt de ingreep van het kabinet te slap en pleit ervoor de horeca en winkels volledig te sluiten. „Het is niet eerlijk dat het kabinet het land voorspiegelt dat 2G de oplossing is”, vindt Kuiken. Dat gevaccineerden van een harde lockdown, zoals de PvdA stelt, de dupe worden, ligt aan het ’halfslachtige beleid’ van het kabinet, vindt Kuiken. Zij sluit steun aan 2G niet bij voorbaat uit.

Bekijk ook: CU wil 1G en massaal testen

De Tweede Kamer is verdeeld over 2G. Binnen de coalitiepartijen heeft de ChristenUnie veel moeite met de maatregel. De partij stelt 1G voor - iedereen testen voor toegang, ook de gevaccineerden. Toch sluit ook de CU steun aan 2G niet bij voorbaat uit. VVD, CDA en D66 zullen het evenmin blokkeren.

„Hoe lastig ook”, zegt VVD-kamerlid De Vries, maar als de keuze is tussen iedereen opzadelen met beperkingen of maar een deel, „dan kiezen we ervoor de gevaccineerden te ontzien.” Zij hebben immers ’hun verantwoordelijkheid genomen’, vindt de VVD.