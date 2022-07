Vrouw Zelenski over zoon (9): ’Hij wil alleen nog soldaat worden en vechtsport leren’

Ze benadrukt dat ze liever ziet dat haar zoon zijn jeugd weer terugkrijgt en hij zich weer focust op bezigheden waar hij zich voor de oorlog mee vermaakte, zoals dansen en pianospelen.

Tijdens haar bezoek aan Amerika liet ze aan Congresleden veel foto’s zien van kinderen in oorlogstijd . „We willen dat elke ouder zijn of haar kind kan vertellen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over vallende bommen. Is dat teveel om te vragen?”, zegt ze tijdens haar speech. Om te vervolgen dat de oorlog helaas nog niet over is en dat de terreur voortduurt.

„Nu wil hij alleen een wapen kunnen gebruiken en een vechtsport leren”, zegt Zelenska. Met deze uitspraken wil ze benadrukken wat voor impact de oorlog heeft op haar kind. Voor de oorlog was haar zoon druk met folk dance, piano en het leren van de Engelse taal.

Soldaat

Sinds de invasie „wil hij alleen nog maar soldaat worden”, zegt de presidentsvrouw. „Het lukt me niet om hem te verleiden om terug te gaan naar kunst- en menswetenschappen. En het enige wat ik wil, is dat mijn zoon zijn jeugd terugkrijgt. En ervoor zorgen dat mijn zoon het meeste uit zijn leven haalt.”

Olena Zelenska vraagt opnieuw om wapens voor de oorlog in Oekraïne. „Ik vraag wapens, niet om iemand anders land binnen te vallen, maar om ons huis te beschermen. We hebben het recht om hier levend wakker te worden.”

Tijdens het bezoek maakte ze ook kennis met de Amerikaanse president Joe Biden, First Lady Jill Biden en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.