Drama in azc Heerlen: meisje valt uit raam en vecht nu voor haar leven

Het meisje is ongeveer tien jaar oud. Ze werd na het incident aan de Imstenrade met grote spoed naar het academisch ziekenhuis in Maastricht gebracht. Daar vecht ze op dit moment nog voor haar leven. „De situatie is zeer ernstig”, aldus een woordvoerder. „Het ziet er niet goed uit. We houden rekening met het ergste.”

Na het ongeluk zagen buurtbewoners een traumahelikopter landen. Een Duitse heli overigens, want die kon het snelst op plaats van bestemming zijn. De helikopter ging onverrichter zake terug, Nederlandse ambulancemedewerkers hebben het meisje vervoerd.

Recherche

Na het ongeval is de recherche aanwezig geweest. „Die hebben wat onderzoek gedaan, meerdere mensen gehoord. Die kwamen allemaal met een verhaal met dezelfde strekking; dat het om een eenzijdig ongelukkig ongeval gaat”, aldus de COA-woordvoerder. „Absoluut geen sprake van opzet.”

De politie bevestigt dat agenten ter plaatse zijn geweest om ’bijstand te verlenen bij een gezondheidsmelding’, aldus een woordvoerder, die verder geen details kwijt wil. „Maar er is geen sprake van een strafbaar feit.”

Grote droefenis in azc

Het incident en de kritieke situatie van het meisje maken veel indruk. „Mensen zijn terneergeslagen en droevig. Het gaat om een jonge bewoonster van het azc. Het incident heeft er behoorlijk ingehakt op zowel bewoners als andere betrokkenen”, aldus de woordvoerder.

Hoe het meisje uit het raam kon vallen, kan het COA niet zeggen. „De kamers worden zeer regelmatig geïnspecteerd. Het zijn jonge kinderen, die wellicht ergens op zijn geklommen. Intern gaan we kijken wat er precies is gebeurd.”