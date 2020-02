Konijn brengt nachtje door in de cel

Op een foto op Instagram is te zien hoe het dier in een doos tussen de vier muren zit. Hij kijkt nog wat schichtig naar een bakje water dat even verderop staat.

„Collega’s troffen vannacht een verdwaald konijn aan op straat”, zo vertelt een agent bij het plaatje. „In afwachting van de dierenambulance is ’broer konijn’ even in de warme cel opgesloten.”

Het dier is inmiddels weer herenigd met zijn eigenaar. „Hij is weer thuis met z'n maatje. Super blij dat jullie hem hebben gevonden en meegenomen. En te ruiken aan z'n vacht, die lekker naar geurtjes ruikt, is hij genoeg verwend met knuffels. Jullie zijn geweldig”, zo schrijft Angelique.