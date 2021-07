De Jonge volgt advies Gezondheidsraad op: per 16 juli Pfizer mogelijk na eerste AstraZeneca-prik

Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloten. Hij neemt hiermee het advies over van de Gezondheidsraad, dat hier maandag positief over adviseerde. Tot nu toe was het niet mogelijk om twee verschillende vaccins te krijgen, terwijl die wens wel leefde onder wie het vaccin van AstraZeneca had gekregen. Dat vaccin beschermt namelijk wat minder goed en kan in zeldzame gevallen ernstige bijwerkingen voor het bloed hebben.

Prikmix

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van AstraZeneca en Pfizer tot even veel of zelfs meer antistoffen leidt dan twee doses Astra. Het interval tussen de twee prikken van Astra is 6 tot 12 weken, bij Pfizer 4. Die interval kan ook worden aangehouden voor de ’prikmix’. Het combineren van vaccins werkt goed tegen ziek worden, al is nog niet helemaal duidelijk of het beter werkt tegen de deltavariant.

Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin is nog onvoldoende duidelijk. De Gezondheidsraad heeft zich nog niet gebogen over combinaties met het Janssen-vaccin en een Pfizer-prik nadat iemand al twee keer is gevaccineerd met AstraZeneca.

De Jonge adviseert mensen die hun eerste Astra-prik hebben gehad gewoon de tweede te nemen. „Het is een goed werkend en veilig vaccin. Wie er heel erg tegenop ziet, kan het Pfizer-vaccin krijgen.”