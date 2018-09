Dode vos op spoor blijkt dode man te zijn

Het incident gebeurde afgelopen december al, maar het is nu pas in de publiciteit gekomen. Aldus Kent Online.

De dag voor de vondst van het kapotgereden lichaam, werd een metro automatisch stopgezet, omdat er een object op het spoor lag. De machinist heeft opgeschreven dat hij een dode vos had zien liggen op het spoor. De resten van de 47-jarige man uit Maidstone, werden aangetroffen op het spoor tussen Holborn en Russell Square in Londen.

Vertraging

Per uur rijden er zo’n 26 metro’s op het desbetreffende stukje spoor. Het is niet duidelijk og het gangbaar is dat dode dieren niet van het spoor worden gehaald. Het verwijderen van de vos zou in ieder geval betekenen dat het verkeer op dat punt stilgelegd had moeten worden.