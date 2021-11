LIVE | Advocaat Jos B. reageert op eis van 20 jaar cel

Premium Binnenland

Verdachte van stalking ex hing hele woning vol met camera’s: ’Het was ook mijn huis’

Een 40-jarige man uit Oostzaan hing in 2020 zijn woning in Landsmeer vol met camera’s, zodat hij zijn toenmalige echtgenote maandenlang in de gaten kon houden. Hij gaf dat maandag toe bij de rechtbank in Alkmaar. De man filmde de vrouw zelfs in haar badkamer en verspreidde beelden van de camera’s in...