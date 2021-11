LIVE | Zaak-Verstappen: ’Dna-spoor op geen enkele manier als bewijs te gebruiken’

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman

Roethof wees er onder meer op dat een dna-deskundige zegt er niet zeker van te zijn of het dna in de onderbroek van Nicky Verstappen wel als daderspoor kan worden gezien.

Het wordt geen makkelijke dag voor de familie van Verstappen, zei de advocaat van Jos B. bij aanvang van de zitting voor het hof in Den Bosch. „Wij staan lijnrecht tegenover de visie van het Openbaar Ministerie”, zei Roethof. Het OM heeft maandag twintig jaar cel geëist tegen B. voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998.

„Onduidelijkheid is troef in deze zaak”, zei Roethof. „Iedereen binnen en buiten deze rechtszaal leeft mee met de familie Verstappen. Het is verschrikkelijk dat er nog steeds geen zekerheid is hetgeen hun kind nu daadwerkelijk is overkomen.” Maar, meent hij, het hof kan zijn cliënt niet veroordelen. „Dit dossier bevat onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor een bewezenverklaring.”

De familie Verstappen verliet de zaal terwijl Roethof verder inging op de mogelijk slordige manier waarop in 1998 is omgegaan met de kleding van Nicky tijdens het uittrekken ervan en daarna. Later keerde de familie weer terug in de zaal.

De 59-jarige Limburger Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Nicky te maken heeft. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst - B. heeft een zedenverleden - had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden.

De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot 12,5 jaar cel. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof in Den Bosch uitspraak doet.

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig dna-onderzoek kwam Jos B. in beeld. Het dna van B. is aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. Na een klopjacht werd B. in Spanje gearresteerd.