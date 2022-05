Massale filevorming terug van weggeweest: en het wordt nóg drukker

Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2022-2027 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De toename geldt voor zowel het hoofd- als het onderliggende wegennet en stijgt in 2022 ten opzichte van 2021 al met 16 procent, ondanks dat de eerste maanden van het jaar nog contactbeperkende maatregelen golden en er nog veel thuis gewerkt werd.

Maar na de afschaffing van het thuiswerkadvies ging het los in ons land en ontstonden en weer de dagelijkse opstoppingen. Samen met de bevolkings- en economische groei ziet het KiM dat als belangrijkste oorzaak van de terugkeer van het filespook in ons land.

Maar dat is nog maar het begin van de extra reistijden die we moeten inplannen voor een autorit, want de onderzoekers verwachten in hun trendprognoses dat het de komende jaren alleen maar drukker gaat worden. ,,In de periode tot en met 2027 groeit het wegverkeer verder door en dan ligt de totale afgelegde afstand op het hoofdwegennet circa 13 procent hoger dan in 2019. Op alle Nederlandse wegen samen komt de groei uit op 7,4 procent”, voorzien de onderzoekers.

In deze ramingen rekent het kennisinstituut van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee dat de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor de met de auto afgelegde afstand omdat mensen hun gedrag aanpassen. Ze werken bijvoorbeeld vaker thuis en sommigen zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto.

Energieprijzen

Het is niet zeker hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de energieprijzen en de economie. Daarom heeft het KiM de mobiliteit ook geraamd op basis van een CPB-scenario waarin de economische groei lager en de olieprijzen nog hoger zijn dan in de basisraming in 2022 en 2023.

Naast een raming voor de totale afgelegde afstand van het totale wegverkeer dat bestaat uit personenauto's, bestelauto's en vrachtverkeer heeft het KiM ook een aparte raming gemaakt voor het vrachtverkeer. In de basisraming groeit de afgelegde afstand van het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen naar verwachting met 1,5 procent in 2022 ten opzichte van 2021. Deze groei is minder sterk dan de groei van het totale wegverkeer, maar dat komt vooral omdat de contactbeperkende maatregelen geen aantoonbaar effect hebben gehad op de totale afgelegde afstand van het vrachtverkeer.