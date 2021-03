Barbara (57) overleeft breintumor en bevalt van zoon

Higgins is bevallen van een gezonde zoon, Jack. Ze doet haar verhaal in diverse Amerikaanse media. „Je komt op een leeftijd, en dan besef je wel: ik heb zojuist gewoon een kindje gekregen!”, zei ze tegen de Concord Monitor.

Jack markeert een nieuw tijdperk, hoopt Higgins. Zij verloor vijf jaar geleden een van haar twee dochters aan een breintumor. Molly werd 13 jaar. Toen Higgins liet onderzoeken of ze nog kinderen zou kunnen krijgen, werd bij haar ook een breintumor ontdekt.

Higgins werd behandeld en genas van de breintumor. Daarna wilde ze nog een kindje. Jack is middels in-vitrofertilisatie (ivf) op de wereld gekomen.

Zo nu en dan komen verhalen zoals die van Higgins in het nieuws – zelfs vrouwen van 60 en boven de 70 krijgen nog kinderen. Maar dat zijn de uitzonderingen. De animo voor ivf op late leeftijd is klein. Terecht, zegt onderzoeker Eve Feinberg (Northwestern University).

Feinberg is natuurlijk blij en verguld voor de moeder. „Het wonder van de wetenschap is inspirerend”, zegt ze tegen de Washington Post. „De ouders hebben een grote gok genomen en kwamen aan de juiste kant van de streep uit.”

Feinberg vertrouwt erop dat deze moeder de juiste afweging heeft gemaakt, maar wil toch ook waarschuwen. Wanneer ivf het nieuws haalt, gaat het vaak over de rooskleurige succesverhalen. Maar net zo vaak zijn er problemen. Die delen mensen niet, waardoor de risico’s van ivf ondersneeuwen.

Bovendien komen verhalen van vijftigplussers die bevallen, steevast in het nieuws zonder dat details worden benoemd. Zo wordt de medische inhoud vermeden. „Maar er is nog nooit een vrouw ouder dan 46 jaar geweest die is bevallen met haar eigen eitjes”, aldus Feinberg.

Higgins moet óf een ingevroren eitje hebben gebruikt, óf een eidonor hebben, aldus de wetenschapper. Ze is bezorgd over aspirant-moeders die te enthousiast worden en de risico’s uit het oog verliezen, of denken dat ze nog tijd genoeg hebben en een kinderwens uitstellen, zich niet bewust zijnde van de consequenties. „Het geeft een gevoel van: ’oh, als zij op haar 57e zwanger is geworden, en ik ben veel jonger, dan moet het lukken’.”