Nederland krijgt half miljard terug uit Brussel

Nederland is samen met Tsjechië (1,2 miljard retour) en Spanje (400 miljoen) een van de grote spekkopers van de narekening uit Brussel. Dat heeft ons land te danken aan een herberekening van onze economie in coronajaar 2020. Omdat de omvang van de economie daardoor een stuk lager was dan vooraf gedacht, hoeft Nederland minder af te dragen aan Brussel dan vooraf gedacht. In totaal gaat het om 556 miljoen euro, meldt minister Kaag (Financiën).

Dat bedrag kan als meevaller worden genoteerd richting het voorjaar, als het kabinet knopen moet doorhakken over het betalen van het prijsplafond en de kosten van de stijgende rente over de staatsschuld. In Den Haag wordt er voorgesorteerd op bezuinigen of het verhogen van de lasten, afhankelijk van welke coalitiepartij je het vraagt.

De flinke meevaller is voor Nederland vrij uniek. De afgelopen jaren moest ons land meestal bijleggen als het definitieve bonnetje uit Brussel kwam. Overigens draagt Nederland nog altijd wel zo’n 10 miljard per jaar af aan Brussel.