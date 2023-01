Mogelijke vliegtuigbom in de grond blijkt een ’enorme kei’ te zijn uit de ijstijd

Bureau Tavela, gespecialiseerd in het opsporen van ’ontplofbare oorlogsresten’, had bij een vooronderzoek vastgesteld dat er iets van vergelijkbare omvang in de grond zat. De zoekoperatie vond plaats op aanwijzing van een ooggetuige die in juli 1943 het brandende vliegtuig Sky Queen in de lucht zag en later jarenlang onderzoek deed naar de crash.

Dinsdagochtend werd in het buitengebied van Surhuizum gegraven naar de vermoedelijke vliegtuigbom, maar er werd een ’enorme kei’ uit de ijstijd gevonden, laat de gemeente Achtkarspelen weten. De apparatuur van Tavela was tijdens het veldwerk aangeslagen op het ijzer in de kei, aldus woordvoerder Lydia Hoekstra.