Tieners opgepakt om mogelijk vuurwapen in klas

Agenten hebben twee leerlingen aangehouden voor wapenbezit. Ⓒ Regio15

DELFT - Een 16-jarige jongen en een even oud meisje zijn vrijdagochtend op een school in Delft aangehouden, na een melding dat een leerling een vuurwapen bij zich had in een klaslokaal. Agenten troffen op de school aan de Brasserskade inderdaad een wapen aan, meldt de politie.