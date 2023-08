Mysterie Dracula verder ontrafeld: ’Hij huilde tranen van bloed’

Het is waarschijnlijk een van Europa’s meest bloedige legendes, het verhaal van Dracula. De wereldberoemde vampier die zich voedt met bloed van andere mensen om zelf in leven te blijven werd beschreven door de Ierse schrijver Bram Stoker in zijn boek uit 1897. Het vermoeden bestaat dat het vaak verfilmde personage uit dit verhaal gebaseerd is op de Roemeense prins Vlad III. Nieuw wetenschappelijk onderzoek lijkt nu te bevestigen dat Vlad daadwerkelijk enkele Dracula-achtige trekjes had: hij zou zelfs tranen met bloed hebben kunnen huilen..

